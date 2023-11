Ungt par lever efter Bibelens ord: Først ægteskab så sex og samliv

Det er to et halvt år siden, de sagde ja til hinanden foran alteret i Nørrelandskirken i Holstebro. Først efter brylluppet begyndte de at dele soveværelse og elske med hinanden. - Jeg har kun været sammen med Niels, og han har kun været sammen med mig. Jeg ved, at han ikke sammenligner mig med andre, så vi finder ud af det sammen.

- Det er ikke sådan, at jeg har siddet i kirken hver søndag, men det kristne livssyn fylder meget for mig. At man behandler andre ordentligt, forklarer han og tilføjer: Nadja og Niels Grønbæk Jensen mødte hinanden på folkekirkens søndagsskole-sommerlejr, hvor de begge var med som ledere. De blev gift, da de var 21 og 23 år og bor i dag i deres eget parcelhus i Mejrup ved Holstebro.

De lever i overensstemmelse med Bibelens ord. Hvad den siger, om det man må og ikke må, betragter de ikke som forbud men som nyttige leveregler. - Først er vi to, så bliver vi et som mand og kone og er fælles om at få livet og ægteskabet til at fungere. Vi har taget et valg for resten af livet.

:

