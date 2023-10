Unge klimaaktivister opretter ny lobbyorganisation for dansk landbrug

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer får nu en konkurrent. Unge klimaaktivister er trætte af, at landbrugslobbyen undergraver natur, lokalsamfund og landbrug. Nu har de oprettet en ny"lobbyorganisation", der skal fremme visionen om en omlægning af dansk landbrug.

– Fødebrug & Landvarer ligner egentlig Landbrug & Fødevarer utroligt meget. Men modsat Landbrug & Fødevarer, har vi i Fødebrug & Landvarer indset, at det er nu, at der skal handles, hvis Danmark skal være et landbrugsland i fremtiden. Og modsat Landbrug & Fødevarer har vi en klar vision for fremtidens landbrug, siger en af de nye direktører i Fødebrug og Land, Christian Fromberg.

Konkret ønsker de unge klimaaktivister, at dansk landbrug fremover skal brødføde flere mennesker på mindre plads. Herudover skal landbruget igen skabe liv på landet og gøre det overkommeligt for bønder at få økonomien til at hænge sammen. headtopics.com

– Landbruget er i dag fanget i en produktion, som ikke er holdbar for hverken landbrug, natur eller lokalsamfund. Landbruget er i dag den største årsag til forurening af vores grundvand, farvande og natur. Det gør, at landbruget i dag undergraver sit eget livsgrundlag. Vi bliver nødt til at skabe nogle nye rammer for at fremtidssikre landbruget, siger en anden af direktørerne i Fødebrug og Landvarer, Mira Madsen.

– Landbruget står i 2030 til at udgøre halvdelen af Danmarks udledninger, og hele 90 procent af landbrugets CO2-udledninger kommer fra den animalske produktion. Alligevel er Landbrug & Fødevarer imod al omlægning af dansk landbrug mod en plantebaseret fremtid. Det er simpelthen et kæmpe svigt. Derfor må vi vise nogle andre visioner, når de ikke kan, siger direktør i Fødebrug og Landvarer, Freja Schmidt. headtopics.com

