Ungarn nedlægger veto mod milliardhjælp til Ukraine

Det bliver ikke på denne side af årsskiftet, at ukrainerne får svar på, om EU-landene er klar til at hjælpe dem med en ekstra, milliardstor håndsrækning i de kommende år. Det står klart, efter at Ungarns premierminister, Viktor Orbán, natten til fredag nedlagde veto mod at øremærke lige knap 373 milliarder kroner på medlemslandenes fællesbudget til Ukraine. Hvis vi på længere sig gerne vil give flere penge, skal vi give uden for budgettet. Og det støtter vi.

- Vi vil vende tilbage til spørgsmålet på et topmøde næste år efter en ordentlig forberedelse, skrev han klokken 02.38 på det sociale medie X. Der var ellers lagt op til, at landene skulle træffe en beslutning om hjælpepakken, også kendt som Ukraine-faciliteten, på det EU-topmøde, der blev skudt i gang torsdag formiddag i Bruxelles. Ukrainerne har nemlig hårdt brug for pengene for at kunne holde deres land kørende under krigen med Rusland, der snart har varet i to å





