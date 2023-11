Ungarn forbyder unge under 18 år adgang til World Press Photo

30-10-2023

Ungarske børn og unge må ikke se verdens bedste pressefotografer, der er udstillet på World Press Photo. Det har den ungarske regering besluttet, skriver Reuters. Forklaringen er, at billeder på udstillinger overtræder forbuddet mod at unge under 18 møder tekster eller billeder om homoseksualitet.