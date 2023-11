Ung mand stukket ned i København

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

- Vi tager sagen meget alvorligt og efterforsker massivt for at afklare hændelsesforløbet, siger vagtchef Jonathan Wald, som opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig til politiet. Slotsgade er en sidegade til Nørrebrogade. Politiet fik en anmeldelse om knivstikkeriet klokken 17.39.

- Vi tager sagen meget alvorligt og efterforsker massivt for at afklare hændelsesforløbet, siger vagtchef Jonathan Wald, som opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig til politiet. Slotsgade er en sidegade til Nørrebrogade. Politiet fik en anmeldelse om knivstikkeriet klokken 17.39. headtopics.com

