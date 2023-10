Ung kvinde ringede flere gange til politiet for hjælp: Få dage senere blev hun fundet død

Blikkenslager tog et job hos 91-årig kræftsyg kvinde: Så gør han noget, som får tårerne til at trille

Hailey Silas, 22, blev på tragisk vis fundet lige efter kl. 7 lørdag (21. oktober), hvor Shelby County Sheriff's Office bekræftede hendes identitet tirsdag (24. oktober). Hendes lig blev opdaget af arbejdere på grænsen til Arkansas og Tennessee under en rutinemæssig inspektion af prammen på Mississippi-floden.

Silas var tidligere blevet varetægtsfængslet den 15. oktober efter at have ringet til politiet fra en tankstation overfor Southland Casino i West Memphis, Arkansas - mere end 640 kilometer væk fra hvor hendes lig blev fundet, ifølge WREG. headtopics.com

WREG rapporterede, at hun efterfølgende blev lagt i håndjern af betjente og ført til en politistation, senere bad hun om at tale med sine forældre og sagde, at hun var bange og forvirret og efter sigende bedt om at blive anbragt på en 'psykiatrisk afdeling'.

Onsdag i sidste uge (18. oktober) erkendte mor-til-en sig skyldig i at kommunikere en falsk alarm og fik en betinget dom, ifølge optegnelser.På nuværende tidspunkt er det stadig uklart, hvorfor Silas var ved grænsen, selvom Shelby County Sheriff's Office ikke har mistanke om uretfærdigt spil, rapporterede WREG. headtopics.com

Ingen identifikation blev fundet på Silas, men hendes mor, LaRena Darrow, har hævdet, at nogen har hendes telefon.

