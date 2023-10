Ung danskers Formel 1-drøm ser sort ud, men Kevin Magnussen har et godt råd

Frederik Vest får næppe en plads i Formel 1 til sommer, og det ser ligeledes svært ud i 2025. Men han må ikke give op på drømmen, understreger Kevin Magnussen. (Foto: © Grand Prix Photo, GRAND PRIX PHOTO)

21-årige Frederik Vesti tager fredag endnu et skridt mod en karriere i Formel 1. Her starter den første såkaldte frie træning til Mexicos Grand Prix, og danskeren kører i George Russells Mercedes. Mercedes har på forhånd givet Formel 1-køreren Frederik Vesti en række specifikke og tekniske opgaver, der skal løses i den time, træningen varer. Samtidig giver træningen Mercedes-ledelsen mulighed for at vurdere Frederik Vesti i selskab med resten af Formel 1-feltet.

Ved sæsonfinalen i Abu Dhabi om fire uger skal Vesti efter planen afløse den anden Mercedes-kører, den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton. (Foto: © Grand Prix Photo, GRAND PRIX PHOTO) - For at komme ind, skal man dominere Formel 2 – som Oscar Piastri gjorde det, siger Magnussen til DR-Sporten. headtopics.com

- Jeg var ikke kommet i Formel 1, hvis jeg ikke havde vundet Formel Renault 3,5 (en klasse på niveau med Formel 2,Kevin Magnussen kender en del til at være inde og ude af Formel 1-varmen. I begyndelsen af 2022 fik han et uventet comeback, da Haas hentede ham ind som erstatning for den russiske kører Nikita Mazepin, som blev afskediget som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

- På mange måder er han jo lige nu præcis samme sted, som jeg var for ti år siden. Det kan godt være, det ser svært ud med Formel 1, men mit bedste råd til ham er: Hæng i, der opstår altid muligheder - det er min karriere det bedste bevis på, siger Haas-køreren.). Man ved aldrig, hvornår det er er overstået. Og om han kommer i Formel 1 eller ej, så venter der Frederik en rigtig god racerkarriere. headtopics.com

