Ung dansk fodboldspiller i centrum for rivalopgør i Skotland

Lørdag eftermiddag kan en ung dansk fyr meget vel komme i centrum, når et af verdens mest intense rivalopgør finder sted i Skotland. Den 23-årige Matt O'Riley, elegant fodboldspiller med dansk mor, er nemlig den største profil for ligaduksen Celtic, der møder rivalerne og forfølgerne fra Rangers i, hvad der også kaldesDet mener Derek McGregor, fodboldredaktør ved avisen The Scottish Sun, som kalder Matt O'Riley en af de absolut bedste spillere i den skotske liga.

- Han har exceptionelle tekniske egenskaber, han er intelligent, han er sympatisk. Hans karriere går kun én vej, og det er op. Ja, Derek McGregor og resten af de lokale fodboldfans i Glasgow er ret glade for Matt O'Riley, der har været med til at sikre Celtic to skotske mesterskaber. De har også fulgt med i hans rejse gennem det danske landsholdssystem og var begejstrede, da han debuterede for A-landsholdet i november. Matt O'Riley fik landsholdsdebut for Danmark i 0-2-nederlaget til Nordirland i EM-kvalifikatione





