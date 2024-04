Undervisningsminister vil fortsætte med at fratage børnechecken til udsatte familier

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) udtalte så sent som i maj 2023 i et samråd, at han tvivlede på, at fraværsloven virkede efter hensigten. Alligevel vil han fortsætte med at fratage børnechecken til udsatte familier.Skal børn og unge straffes, når de ikke trives i skolen? Og skal man straffe familien økonomisk, når fraværet bliver for højt? Det er det mareridt, der fortsat skal ramme udsatte familier, hvis det står til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Loven om “styrket forældreansvar” blev indført som en del af ghettoloven (1.) Da det centrale element er muligheden for at straffe barnet og den unge ved mere end 15 procent ulovligt fravær i skolen, er betegnelsen “fraværsloven” mere præcis. Kernen er ganske enkel den, at i forvejen pressede børn og unge bliver gjort ansvarlig for, at der trækkes i familiens børne- og ungeydels

