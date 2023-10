Ulovlige elpriser: - Vi undrer os

49 jyske elproducenter beskyldes af konkurrencemyndighederne for urent trav i forbindelse med fastsættelse af priser på nødstrøm. Kritikken vækker undren hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau ScanpixKritikken af 49 jyske elproducenter for at koordinere prisen på el vækker undren hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Konkurrencerådet har erklæret, at 46 jyske kraftvarmeværker og tre såkaldt regulérkraftværker gennem en årrække har brudt loven og via selskabet Effekthandel samstemt priserne på el. Det skete ifølge Konkurrencerådets vurdering for at hæve den pris, som kraftvarmeværkerne kunne få for at levere nødstrøm til det statsejede Energinet.- Vi er kede af afgørelsen, og vi undrer os også over den, siger presse- og kommunikationschef i Dansk Fjernvarme Rune Birk Nielsen.

De har gennem en årrække budt ind på at levere nødstrøm til Energinet, i tilfælde af at der ikke var tilstrækkeligt med strøm fra andre energikilder til at opretholde forsyningssikkerheden.Nu beskyldes både Effekthandel og de elproducerende varmeværker for at melde enslydende priser ind og sætte konkurrencen ud af spil.- De har spurgt myndighederne om, hvorvidt den her model var o.k.

- Derfor har de været ude og hente ekstern advokatbistand, som er nået frem til, at den her model er inden for rammerne af love og regler, siger Rune Birk Nielsen. Aftalen har ifølge presse- og kommunikationschefen alene haft til hensigt at få dækket varmeværkernes omkostninger ved at producere strøm.- De her selskaber er fjernvarmeselskaber, der arbejder med en hvile-i-sig-selv økonomi. De skal ikke lave profit. Der er ikke nogen, der har en personlig vinding.

