Valerii Zaluzhnyi, øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, indrømmer, at den fem måneder lange ukrainske modoffensiv er nået"en blindgyde". Ruslands minefelter og overvågning kombineret med de mange uerfarne ukrainske soldater har betydet, at Ukraine ikke har kunnet bryde igennem de russiske linjer.Valerii Zaluzhnyi, øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, indrømmer, at den ukrainske modoffensiv, der blev lanceret i juni, er nået “en blindgyde”.

Dét fortæller han den britiske ugeavis Regeringer i Vesten har brugt milliarder af kroner på våben til Ukraine og deltaget i træningen af ukrainske soldater – alt sammen i håbet om at Ukraine ville være i stand til at bryde de russiske linjer. Men selv i Vesten må flere nu erkende, at missionen er mislykke

: