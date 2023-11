Ukrainsk familie fundet dræbt i russisk besat by

Ni civile er blevet fundet dræbt i den russisk besatte by Volnovakha i Donetsk i Ukraine. De blev fundet med skudsår i et privat hjem ifølge russiske myndigheder.De andre døde er forældrene til børnene samt gæster i det private hus.

Ukraines menneskerettighedskommissær, Dmytro Lubinets, anklager russiske soldater for at have dræbt den ukrainske familie, mens den fejrede en fødselsdag.Den mistænkte gerningsmand er en russisk soldat fra Tjetjenien, siger Lubinets.Donetsk og Luhansk er to regioner med særlig betydning, da de begge har store russisktalende mindretal.

Siden 2014, hvor ukrainske demonstrationer endte med at vælte den prorussiske præsident Viktor Janukovitj, har der været konflikt mellem prorussiske separatister og ukrainske nationalister i regionen. Den russiske præsident Vladimir Putins ordre om at invadere Ukraine kom da også i forbindelse med, at han gav sin formelle anerkendelse af Donetsk og Luhansk som to selvstændige folkerepublikker.Ukraine insisterer også på, at russerne trækker sig fra Krim, som de annekterede i 2014. headtopics.com

