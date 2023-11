Ukraines længe ventede offensiv er på vej mod enden: Her er eksperternes dom

Hvordan er det så gået? Man skal ikke lede længe, før man støder på ord som 'fiasko' og 'fejlslagen om Ukraines modoffensiv. Men hvad er holdningen hos to danske eksperter? Det kan du blive klogere på herunder.»Den ukrainske modoffensiv er formentlig slut. Og hvis den ikke er helt slut, så ser vi nok de sidste dele af den,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Også Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet, anser den ukrainske offensiv for at lakke mod enden.Allerede i løbet af den sene vinter i år begyndte rygterne at løbe. Den russiske offensiv var på vej til at nå sin ende. I løbet af foråret formåede Rusland endegyldigt at indtage Bakhmut i det østlige Ukraine.Men foråret gik. Uden den længe ventede 'forårsoffensiv'. Først da sommeren kom, begyndte Ukraine at røre på sig.

Et endnu mere ambitiøst mål lød, at Ukraine skulle nå hele vejen til Berdjansk ved Det Azovske Hav og dermed skære de russiskbesatte områder over i to dele – og derved isolere Krim-halvøen.Ukraine er ikke nået til Det Azovske Hav, og de står fortsat over 20 kilometer fra Tokmak.

»Offensiven har ikke indfriet forventningerne. Mange havde håbet på et stort fremryk, måske ligefrem, at Ukraine kunne vinde krigen. Men de er ikke tæt på,« siger Anders Puck Nielsen.

