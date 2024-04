Ukrainere kan registrere krav i international database for krigsskader

Fra i dag kan ukrainere, som har fået smadret deres ejendomme i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine, registrere deres krav i en international database. Det oplyser Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, til nyhedsbureauet Reuters. Databasen administreres af Europarådet og registreringen er første trin på vejen mod Ukraines plan om at bruge indefrosne russiske midler til at betale for krigsskader.

I første omgang er det kun beskadigelser af ejendomme, der kan registreres, senere bliver systemet udvidet, siger Kuleba. Rusland har tidligere sagt, at landet vil gøre alt for at forhindre, at indefrosne midler bruges til at betale for genopbygningen af Ukraine.- Ingen personer er kommet til skade i denne forbindelse, skriver politie

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



DRNyheder / 🏆 5. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'Hvordan man fjerner hår fra nosserne' og 99 andre råd fra én ung til alle andreKaya Hertz gav sin bror 100 råd om alt det, forældre ikke fortæller deres børn. Nu er rådene blevet til en bog.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Gense livebloggen fra Papes bisættelse: Alt fra dagens begivenhederLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Forældre i chok over tilbud fra skolefotograf: Tilbød dem helt at fjerne disse børn fra billederneForældrene var ikke glade for tilbuddet.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Dennis Knudsen deler ud fra gemmerne: Du gætter aldrig, hvad han stjal fra Whitney HoustonDennis Knudsen deler ud fra gemmerne.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Minister kræver undersøgelse af voldsepisode i tyrkisk topkampSpillerne fra Fenerbahçe blev angrebet af fans fra Trabzonspor i søndagens topkamp i Tyrkiet.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Nyt snevejr søndag - vær især opmærksom på én tingSøndag byder på mere hvidt fra oven - dog langt fra til alle nordjyder

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »