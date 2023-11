Ukrainere i de russisk-besatte områder står over for opgør med kollaboratører

Forestil dig at skulle vælge mellem frygten for en fjendtlig besættelsesmagt eller risikoen for at blive stemplet af dine egne for have hjulpet fjenden med dertilhørende fængselsstraf og frataget alt, du ejer. Det er hverdag for de millioner af ukrainere, der stadig lever i de russisk-besatte områder i Ukraine. I takt med at ukrainske soldater har tilbageerobret dele af landet, bliver der taget et opgør med dem, som får stemplet som såkaldte kollaboratører. Altså dem, der har hjulpet fjenden.

"En verden uden Rusland" står der på et skilt, en demonstrant holder under en protest mod den russiske invasion af byen Kherson. Det er et år siden, byen blev befriet, og over de seneste mange måneder er der taget et opgør med dem, der er mistænkt for at have hjulpet russerne





