Ukraine-milliarder: Biden i problemer

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.- Og hvordan slutspillet i Ukraine skal foregå.

Men den er Mike Johnson - der har stemt anti-ukrainsk hele fem gange siden Putin invaderede Ukraine - altså ikke med på.- Der er udbredt enighed blandt de republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus om at disse to spørgsmål (penge til Ukraine og penge til Israel red.) skal splittes, siger Johnson tilOg faktisk har Johnson og republikanerne allerede et forslag parat, der vil sende lidt over 100 milliarder kroner til Israel. headtopics.com

I går ringede Mette Frederiksen til Volodymyr Zelensky og sagde, at Danmark ikke vakler i støtten, men hvad siger du?

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Biden vil have Repræsentanternes Hus til hurtigt at vedtage hjælpepakker til Israel og Ukraine | NyhederUSA's præsident, Joe Biden, opfordrer nu medlemmerne af Repræsentanternes Hus til hurtigt at vedtage hjælpepakker til Israel og Ukraine. Læs mere ⮕

Nye problemer: Viktor Axelsen trækker sig igenLæs mere her Læs mere ⮕

Truede vidne og forsøgte at stjæle hans ur - nu er han varetægtsfængsletKlik og læs mere Læs mere ⮕

Fem bud: Derfor er vi uønskedeLæs mere her Læs mere ⮕

Vingegaard jubler: Den passer mig rigtig godtLæs mere her Læs mere ⮕

Tålmodige Pytlick: Det er supertrælsLæs mere her Læs mere ⮕