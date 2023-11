Uheld på motorvejen: Spor spærret

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Der er sket et færdselsuheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge.Over for Ekstra Bladet uddyber vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Asger Bækstrøm, at politiet er på vej til ulykkesstedet.

- Der skulle være tre biler involveret, men vi ved ikke noget om de involveredes tilstand, siger han.Opdateres ...

