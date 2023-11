Uheld på motorvej: Redning på vej

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Mandag morgen er der sket et uheld på E47 Motorring 3 i sydgående retning - fra Gladsaxe mod Brøndby.Uheldet er sket ved tilkørslen ved 24 Roskildevej.Politi og redning er på vej til stedet.

AaB-helt fortæller hemmeligheden bag redningJosip Posavec lagde nye længder til sin popularitet, da han med et overlegent grin reddede et straffespark i overtiden og sikrede AaB sejren i Kolding Læs mere ⮕

Politiet advarer: Pas på akvaplaning på vejeneDer er sket flere mindre uheld Læs mere ⮕

Efter uheld: Politiet advarer bilister mod akvaplaningKlik og læs mere Læs mere ⮕

Frederik var først hjemme klokken fire om morgenen efter uheld med skrotskibKlik og læs mere Læs mere ⮕

Kevin Magnussen udgår efter voldsomt uheld i mexicansk grand prix | NyhederEfter et lægetjek gik Kevin Magnussen selv tilbage til resten af sit hold. Læs mere ⮕

Kevin Magnussen sætter ord på voldsomt uheld: 'Jeg er okay'Læs mere her. Læs mere ⮕