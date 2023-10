Uenig med Viaplay: Ændringer var for meget

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Da Ekstra Bladet fanger hende til pressedagen forud for programmet, er det tydeligt, at hun ikke var enig med Viaplay i, at man skulle pille ved et format, der allerede fungerede så glimrende. - Det har været nogle vilde år for det her stakkels format. Man har prøvet at tilpasse sig tiden, det synes jeg var det rigtige at gøre på sin vis, siger Rikke Gøransson og tilføjer:- Jeg synes ikke rigtig, man skulle havde ændret på så meget. Jeg synes dog, at det er rigtig fint, at man nogle gange kigger sig omkring og følger med tiden. headtopics.com

- Det der med at dele mennesker op i typer, nej, vi er allesammen mennesker. Det her er ligeså meget 2023 som sidst, det her er bare 'Paradise Hotel'. Det er tilladt, at der skal være mere drama, det tysser man ikke ned. Det er drama, relationer, forelskelse og svigt, det vi allesammen oplever, siger Rikke Gøransson.

De sidste to år, hvor Rikke Gøransson har været væk fra rampelyset, har hun brugt tiden på at tænke over programmet. - Jeg har altid haft en følelse af, at alle følelser er legitime og tilladt. Det er det, der udspiller sig i relationer, det er det der sker i den virkelige verden, så lad det nu bare ske inden for nogle rammer, der er ordentlige, siger Rikke Gøransson.'Paradise Hotel' er et spil, et spil med mennesker - og kan man ikke lide spillereglerne, så kan man slukke, mener hun. headtopics.com

