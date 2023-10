Uefa har modtaget 20 millioner billetansøgninger til EM | Seneste sport

Fredag meddelte Uefa, at man allerede havde modtaget over 20 millioner billetansøgninger til slutrunden, i det system hvor interesserede i første omgang skal ansøge om godkendelse til at kunne købe billet.

Badmintonduoen, der i sidste uge nåede semifinalen ved Victor Denmark Open og ugen inden da vandt en turnering i Finland, har nemlig booket billet til semifinalen ved turneringen French Open. Lene Christensen - Isabelle Obaze, Stine Ballisager, Frederikke Thøgersen, Sofie Svava - Josefine Hasbo, Kathrine Kühl, Katrine Veje - Mille Gejl, Nadia Nadim, Amalie Vangsgaard.Tekst

- Da glæden ikke længere er der, vælger jeg at begynde min næste rejse. Livet er for kort til at blive ved med at gøre ting, der ikke gør mig glad, siger han.- Det er en trist nyhed og kom som en overraskelse for os alle, og jeg beklager dybt, at Lucas Braathen er nået frem til denne konklusion, siger præsident i forbundet Tove Moe Dyrhaug i en pressemeddelelse. headtopics.com

Det fortæller Bayern Münchens cheftræner, Thomas Tuchel, forud for weekendens kamp mod fodboldholdet Darmstadt i Bundesligaen. I Pennsylvania scorede Lars Eller ét mål for Pittsburgh Penguins, som vandt 4-0 over Colorado Avalanche.

Klaksvik tabte det første opgør i Conference League og spillede 0-0 i det seneste europæiske opgør, hvor klubben mødte franske Lille. Men efter tre spillerunder kom den første sejr altså, og den kan skabe forhåbninger om videre avancement i turneringen. headtopics.com

Dermed er der blot to danske herredoubler tilbage ved den franske turnering, hvor kvartfinalerne spilles fredag.

