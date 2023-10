Uefa har modtaget 20 millioner billetansøgninger til EM

De tyske stadioner har sjældent mange tomme sæder, og sådan ser det også ud til at blive til næste sommers EM-slutrunde. (Arkivfoto).Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kommer næppe til at brænde inde med mange billetter til næste sommers EM-slutrunde i Tyskland.

Fredag meddelte Uefa, at man allerede havde modtaget over 20 millioner billetansøgninger til slutrunden, i det system hvor interesserede i første omgang skal ansøge om godkendelse til at kunne købe billet.

- Det exceptionelle antal ansøgninger vidner om den fortsatte interesse, der er for turneringen, og interessen fra fans over hele verden, siger Uefas eventdirektør Martin Kallen ifølge nyhedsbureauets Reuters. headtopics.com

65 procent af ansøgningerne kommer fra tyske fodboldfans, mens engelske, franske, spanske og østrigske fans indtager de næste pladser på listen over, hvor ansøgningerne kommer fra.En del kommer dog til at blive skuffet.

Eksempelvis har man allerede registreret 2,3 millioner ansøgninger om billet til EM-finalen på Det Olympiske Stadion i Berlin. Det er 33 gange flere, end der er kapacitet til. Også åbningskampen 14. juni på Allianz Arena i München, hvor Tyskland bliver den ene deltager, er der massiv interesse for. Her er der indløbet 1,4 millioner billetansøgninger. Der er dog kun plads til 70.000 tilskuere.NykøbingDu skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester. headtopics.com