Udvidelse af Odense Havn kan være katastrofal for Odense Fjord

Så klart lyder advarslen fra en af de biologer, der ved allermest om, hvordan Odense Fjord har det, professor i havbiologi ved Syddansk Universitet Erik Kristensen. Han er svært bekymret for den udvidelse af havnen på en million kvadratmeter samt en ny sejlrende, som Odense Havn har ansøgt om at anlægge. Samlet set vil det være en katastrofe for en i forvejen presset fjord, hvis de nuværende planer bliver gennemført, mener han.

Den ene anke er udvidelsen af selve havnens kajareal, som ifølge den projektbeskrivelse, som DR har fået aktindsigt i, skal ligge langs stranden i en 400 meter forlængelse af det nuværende kajareal samt 1000 meter vinkelret ud i fjorden. - Det er et stort lavvandsområde, hvor der er ålegræs og havfugle. Det vil forsvinde, og det vil skade den økologiske tilstand og naturtilstand i det område ganske betragteligt. For fuglelivet vil det være katastrofalt, siger Erik Kristense





