Uddannelse for podcastere skal løfte kvaliteten

Søren Brunsgaard, der er formand for Center for Podcasting siger, at lyd og podcast har gennemgået en fantastisk udvikling på få år. Men der er behov for mere talentudvikling. ”Lige nu er der er der næsten udelukkende korte kurser, hvor man kan lære at lave det basale – optage, klippe, være en god podcastvært. Men du får ikke et år eller mere til at dyrke, hvem du er, og blive rigtigt dygtig. Vi håber at finde en lille flok, der kan påvirke hinanden og komme op på et højt niveau,” siger Søren Brunsgaard.

Ved hjælp af midler fra DR sætter Nye Medier og Center for Podcasting nu gang i en forundersøgelse af behovet for at løfte lyd og podcast i Danmark. Udover en talentudviklingsskole foreslår Nye Medier og Center for Podcasting ’rugekasser’, hvor folk med ideer til podcasts kan lære at omsætte deres ideer til succesfulde podcasts.

