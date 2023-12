Udbrud af vulkanen nær Grindavik på Island er voldsomt

Udbruddet, vi lige nu ser uden for Grindavik på Island, er særdeles voldsomt i forhold til de udbrud, vi tidligere har set i området, fortæller Thomas Find Kokfelt (Foto: © Civil Protection of Iceland, Ritzau Scanpix) En gunstig vindretning er med til at mindske risikoen for, at beboede områder nær vulkanen bliver forurenet med farlige gasser fra undergrunden. Det vurderer forskere fra Islands Universitet ifølge det islandske medie RUV.

(Foto: © Civil Protection of Iceland, Ritzau Scanpix)Udbruddet, vi lige nu ser uden for Grindavik på Island, er særdeles voldsomt i forhold til de udbrud, vi tidligere har set i området, fortæller Thomas Find Kokfelt (Foto: © Civil Protection of Iceland, Ritzau Scanpix)En gunstig vindretning er med til at mindske risikoen for, at beboede områder nær vulkanen bliver forurenet med farlige gasser fra undergrunden. Det vurderer forskere fra Islands Universitet ifølge det islandske medie RUV





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'Skrækscenario' i Island: - Det, vi frygtede mestLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Vi bliver behandlet som andenrangsborgere, siger mor til handicappet barnPå landsplan er der fejl i halvdelen af de påklagede sager på børnehandicapområdet.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Flere oversvømmelser og jordskred i Norge - én kommune er helt isoleret | NyhederEt voldsomt uvejr har forårsaget flere oversvømmelser og jordskred i den sydvestlige del af Norge.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Kan våbenhvilen mellem Hamas og Israel føre til fred?Tre eksperter giver deres bud på, om våbenhvilen mellem Israel og Hamas er første tegn på en reel nedskalering af konflikten.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Krigen er rykket ind på danske skoler – “totalt uacceptabelt”, siger ministerRacisme og hærværk ulmer på danske folkeskoler, siger minister. Han oplever, at det primært er én side af den polariserede konflikt, der er ramt.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »