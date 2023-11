Udbrændt ovn lå i gården, da rystede beboere kom hjem

Sådan beskriver indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jørgen W. Pedersen opgaven, som han og kollegaerne var kaldt ud til søndag klokken 15.44.

Her var der nemlig opstået brand i en lejlighed på den tidligere sygehusgrund på Sygehusparken 11 i Dronninglund.- Vi var nervøse for kælder, tagetage, og ikke mindst at branden havde spredt sig til de andre bygninger, men sådan gik det heldigvis ikke. Vi kunne nøjes med at sætte ind i køkkenet.

Et røgdykkerhold gik ind med henblik på at opsøge branden, og her gik slukningsarbejdet så i gang. Brandmændene trak ovnen ud og smed den i gården, inden de lavede en eftersøgning. - Det blev antydet, at der ikke var nogen i lejligheden, men for en sikkerheds skyld gik vi ind og lavede en eftersøgning. Her kunne vi konstatere, at der heldigvis ikke var nogen, siger indsatslederen. headtopics.com

Mens brandvæsnet var på adressen, kom ejerne hjem, og de var ifølge Jørgen W. Pedersen rystede over situationen. Lejlighedens køkken er røg- og sodværtet, og resten af lejligheden er røgskadet som følge af branden. Lejerne skal nu formentligt genhuset. Ingen personer kom til skade i branden.Foto: Per Frank Paulsen / TV2 Nord

