Tyve udnytter byggerod og stjæler 36 designerstole fra turistfavorit

Således har tyve skaffet sig adgang på byggepladsen og stjålet 36 af Arne Jacobsens ikoniske 7'er-stole. Det skriverDertil kommer noget værktøj fra stedet.

»Man er kommet ind ad en yderdør fra byggepladsen. Så har man sparket en indvendig dør op til det, de kalder gæstekantinen,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Peter Skovbak til TV2 Nord om tyveriet.

Han fortæller desuden, at tyveriet er sket på et tidspunkt mellem onsdag eftermiddag kl. 14.30 og torsdag morgen kl. 8.30. Nu skal politiet blandt andet i gang med at kigge på overvågningsvideo for at se, om det kan føre til en opklaring af sagen. headtopics.com

