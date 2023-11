Tysklands økonomi er stort set gået i stå i 2023

- Det er især forbrugerne, der er mærket i tredje kvartal. Overordnet tegner det et billede af en tysk økonomi, som er mærket og langt fra fordums styrke. - Den tyske økonomi er den eneste blandt G7-landene, som stort set ikke er vokset siden udbruddet af pandemien.

- Og til sammenligning er resten af euroområdet vokset med knap fem procent i samme periode, lyder det.Tysklands bruttonationalprodukt (bnp) stod stille i årets første kvartal, mens den voksede med 0,1 procent i andet kvartal.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.Ifølge Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom hos Sydbank, er det ikke en overraskelse, at tysk økonomi er udfordret.

- Problemerne hobede sig faktisk op, allerede inden Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) lukkede for gasventilen, skriver han. - Den globale vareefterspørgsel er faldet drastisk, og det samme er efterspørgslen efter biler – og i særdeleshed efter forbrændingsmotorer.

