Det var planen, at når Tyskland i 2035 skulle have 100 procent grøn el i stikkontakten, så skulle mangel på sol og vind, når der optrådte såkaldte 'kalte Dunkelflaute' udlignes med energi fra kraftværker fyret med brint. Den plan vakler nu, da værkerne ikke kan overleve uden den statsstøtte, som den tyske højesteret har erklæret ulovlig. Brinten vil derfor sandsynligvis blive erstattet af kulkraft.

But perhaps, instead of a sudden crash, the demise of the green energy illusion will look more like a slow but steady decline, a gradual withering of economic activity and prosperity.. Nu lægger Tyskland som de selv har redt. De har lukket 20 GW A-kraft ned, hvoraf de fleste reaktorer var betalt, så de producerede strøm til 25-35 øre/KWh, fremfor at lukke kulkraftværkerne førs





