Tysk delstat Slesvig-Holsten udfaser Windows til fordel for LibreOffice

Ministerpræsident for den tyske delstat Slesvig-Holsten , Daniel Günther (CDU), har sat gang i en udfasning af Windows i delstaten til fordel for open-souce løsningen LibreOffice. 'Regeringen har givet startskuddet til det første skridt i retningen af fuldstændig digital suverænitet for landet,' lyder det fra ministerpræsident Daniel Günther (CDU). I første omgang drejer det sig konktret om udskiftningen af Microsoft Office med LibreOffice på 30.

000 computere og forberedelserne til at udskifte Windows med Linux. 'Slesvig-Holsten vil være en digital pionerregion og den første delstat, der introducerer en digitalt suveræn it-arbejdsplads i sin statsadministration,' lyder det i pressemeddelelsen med ministerpræsident Daniel Günther (CDU) som afsender

Tyskland Slesvig-Holsten Windows Libreoffice Digital Suverænitet It-Arbejdsplads

