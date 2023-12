Tyrkisk fodboldklub præsident udelukkes permanent efter angreb på dommer

Det får nu konsekvenser for præsidenten for den tyrkiske fodboldklub Ankaragücü, Faruk Koca, at han mandag aften placerede en knytnæve i ansigtet på en dommer efter en kamp. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er TFF's disciplinærråd nået frem til at udelukke Koca permanent. Som følge af episoden blev alle kampe i den bedste tyrkiske fodboldrække mandag desuden udsat på ubestemt tid, før man senere besluttede sig for at genoptage kampprogrammet fra på tirsdag.





