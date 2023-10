Tvist: Vinder 'Vild med dans'

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

I anledning af 20 års jubilæet af dansedysten var en række gamle højdepunkter gravet frem, og i tre kategorier - mod, sved og tårer - skulle der uddeles ærespriser til de største øjeblikke.

Allan Simonsen var naturligvis nomineret. Det betød, at man i kategorien sved igen kunne stemme på fodboldikonet og hans kamp i træningslokalet og på dansegulvet for ti år siden. Han vandt heller ikke denne gang. Prisen blev snuppet af skuespiller Jakob Faurby, der vandt for sin blindedans med Silas Holst.Ekstra Bladet udviklede en Allan-Alarm, så selv folk, der ikke så 'Vild med dans', kunne stemme på ham. TV 2 forsøgte at sætte en kæp i hjulet på projektet og det udviklede sig til en regulær skandale med forside efter forside.

