Tusindvis af sårbare studerende bliver hårdt ramt af beskæring af SU'en

Tusindvis af sårbare studerende bliver særligt hårdt ramt af regeringens nye aftale om en beskæring af SU'en. Sådan lyder kritikken fra Danske Handicaporganisationer og flere af de partier, der står uden for aftalen. For de knap 20.

000 studerende på videregående uddannelser, der har en funktionsnedsættelse og modtager såkaldt SPS-støtte, betyder aftalen nemlig også et farvel til det sjette SU-år, og de får -Det kommer blandt andet til at gå hårdt ud over hørehæmmede, ordblinde og personer med ADHD, fastslår formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. - For eksempel kan man have svært ved at nå at tage en uddannelse på normeret tid, hvis man er ordblind og har brug for længere tid til at læse tingene. - Det kan også være, at man som autist har nogle sociale problemer, der gør, at man ikke kan deltage i de store forelæsninger, så man er nødt til at tage det i mindre bidder, siger Thorkild Olese





