Tusindvis af kunder risikerer at få deres personlige oplysninger frigivet efter hackerangreb

Tusindvis af kunder hos ejendomsmæglerkæden EDC risikerer at få deres personlige oplysninger frigivet på nettet efter et større hackerangreb. Ransomwaregruppen Black Basta, der står bag angrebet, truer på sin hjemmeside med at frigive 2,5 terrabyte data om få dage. Hovedparten af de stjålne data drejer sig om kontaktoplysninger, som telefonnumre, e-mailadresser og adresser - herunder hemmelige adresser, men der er også knap 100.000 cpr-numre iblandt. For omkring 1.

300 personers vedkommende indgår der også kopier pas, kørekort og sygesikringsbeviser i det store hack, oplyser EDC. Ifølge DR's techkorrespondent, Henrik Moltke, viser angrebet vigtigheden i at både virksomheder og borgere beskytter deres data. - Hvis EDC’s formodninger om skadens omfang holder stik, må mange danskere desværre leve med at deres adresser og CPR-numre ikke længere er private, siger han





