Tusindvis af kreditorer kræver 164 millioner fra Lauritz.com

Auktionshuset Lauritz.com blev erklæret konkurs 11. juli. Selskabet havde været under rekonstruktion i knap en måned inden konkursen, fordi det ikke havde været i stand til at betale sine udeståender. (Arkivfoto).Kuratorer i konkursboet til Lauritz.com har registreret krav fra 3464 kreditorer, der ikke har fået deres penge fra det konkursramte auktionshus.Samlet er der registreret krav på 164 millioner kroner.

Derudover er det også fra driftskreditorer som eksempelvis forsyningsselskaber, og så er det obligationsindehavere, som er dem, der står for størstedelen af det trecifrede millionbeløb.Rune Derno forventer ikke, at det samlede krav på 164 millioner kommer til at ændre sig mærkbart.

- Tallet vil ændre sig en lille smule. Vi har lige nu 643 henvendelser fra kunder, som ikke kan finde ud af, hvad de har til gode, hvor vi er i gang med at få afstemt, hvad de vil have anmeldt. Men det kommer ikke til at ændre det store, siger han. headtopics.com

Indtil boets afslutning kan man som kreditor anmelde krav. Men Rune Derno forventer ikke væsentligt større krav. I august lød det fra Rune Derno, at han forventede krav fra 8000 kunder. Han siger, at han på det tidspunkt indregnede alle krav - alt fra 50 kroner til meget større beløb.

- Det er klart, at der formentlig er en del af dem, hvor det er meget små beløb, hvor det ikke er anmeldt endnu, eller som måske ikke bliver det. Hvis du har 50 kroner til gode, kan det være, du tænker, du ikke gider gøre krav på det, siger han.Selskabet havde været under rekonstruktion i knap en måned inden konkursen, fordi det ikke havde været i stand til at betale sine udeståender. headtopics.com

Under rekonstruktionen forsøgte selskabet at opretholde driften og samtidig finde ny kapital eller finansiering. Det lykkedes ikke, hvorfor ledelsen indgav en egenbegæring om konkurs.Rune Derno oplyser, at næste redegørelse til kreditorerne og skifteretten senest kommer 10. november. Her vil der blandt andet blive redegjort for de vigtigste årsager til konkursen, og hvornår boet forventes afsluttet.

Skovsgaard slap af med kæmpetab: Nu er selskabet gået konkursSkat er blandt de største kreditorer på grund af ubetalt momsgæld, fortæller kurator Læs mere ⮕

Tusindvis går med uopdaget sygdom: Sådan spotter du denMellem 100-200.000 danskere kan uden at vide det være ramt af kronisk sygdom, der giver smerter og træthed Læs mere ⮕

Skovsgaard slap af med kæmpetab: Nu er selskabet gået konkursSkat er blandt de største kreditorer på grund af ubetalt momsgæld, fortæller kurator Læs mere ⮕

'Såd´n lidt anti-guitarhelt': Fodpedaler klipper spidser af guitarens signalerEn kloning af to pedaler fra afdød guitarhelt blev en succes, og nu køber guitarister fra hele verden pedaler af dansk bioanalytiker. Læs mere ⮕

Fra 50 til 60Hz: Streaming bliver bedre mens danske signaler hakker i ny tv-boksEn ny tv-boks fra Yousee øger antallet af billeder per sekund, men det passer ikke sammen, når man vil se sport og nyheder fra Danmark. Læs mere ⮕