Tusinder protesterer mod amnesti til separatister i Spanien

Lederen af det spanske højrefløjsparti Vox, Santiago Abascal, taler under søndagens demonstration i Madrid. Her var tusinder på gaden for at vise deres utilfredshed med en mulig amnesti til cataloniere, der er anklaget for brud på loven i forbindelse med en afstemning om løsrivelse i 2017.Amnesti kan komme den catalanske eksilleder Carles Puigdemont til gode. Det vækker vrede hos mange spaniere.

Tusindvis af mennesker demonstrerer søndag i Spaniens hovedstad, Madrid, mod planer om at give catalanske separatister amnesti.Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchéz, og hans socialistparti har brug for støtte fra to catalanske separatistpartier for at kunne danne en regering efter valget i juli.

Til gengæld kræver de to partier amnesti for hundredvis af mennesker, som er anklaget for at have spillet mindre roller i forbindelse med en folkeafstemning om catalansk uafhængighed i 2017.Marcos Carbonell, som er en af deltagerne ved søndagens demonstration, siger, at han er oprevet over, at Sanchéz er villig til at indgå en aftale med folk, der ville"bryde Spanien op". headtopics.com

- Det er skamfuldt. Man kan ikke gøre hvad som helst for at blive ved magten, siger den 37-årige ingeniør. Der er især vrede over, at et amnesti kan ende med at omfatte Carles Puigdemont, der er lederen af et af de to catalanske partier, JxCat.Puigdemont flygtede til Belgien kort efter den forfatningsstridige folkeafstemning i 2017. Det gjorde han for at undgå retsforfølgelse.Sanchéz, som har forsøgt at dæmpe de separatistiske spændinger, siden han blev premierminister for fem år siden, benådede i 2021 flere catalanske separatister, der sad i fængsel.

Hvis det ikke lykkes for Sanchéz at danne regering, vil Spanien være tvunget til at holde valg igen. I så fald vil det formentlig finde sted i januar.

