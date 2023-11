Troels Lund Poulsen sætter sit ministerhold

Som ny Venstre-formand har Troels Lund Poulsen sat sit ministerhold. Ambitionen er, at Venstre skal stå skarpere. Både i offentligheden og i regeringssamarbejdet. Venstre var i SVM-regeringens første leveår havnet i en taberrolle som den lille i regeringen. Den vil Venstre kæmpe sig ud af. Derfor skal V-ministrene være mere synlige og mere offensive. Og derfor vil Venstres nye ledelsesduo vise, at de kan matche statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Her giver DR’s politiske korrespondent Christine Cordsen sit bud på fem ting, som er værd at lægge mærke til i Venstre-rokaden.Troels Lund Poulsen blev formand for Venstre i weekenden. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix) Hvis nogen har været i tvivl, er der nu tydeligt bevis for, at Troels Lund Poulsen er en politiker med mod til den brutalitet, som kan være nødvendig for en partiforman





