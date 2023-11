Troels Lund Poulsen aflyser besøg i sidste øjeblik

Tirsdag den 31. oktober skulle Troels Lund Poulsen ellers havde været på besøg på Bornholm, hvor han blandt andet skulle have besøgt Beredskabsstyrelsen, radarhovedet, Almegård Kaserne og F16-flyene.Det skriver Michael Hornshøj, der er formand for Venstre Bornholm i»Det er med dyb beklagelse, at vi netop har modtaget besked fra Troels Lund Poulsen om, at hans besøg på Bornholm i morgen den 31.

Det er 1,75 milliarder mere end aftalt i regeringsgrundlaget, hvor der var lagt op til at lette skatten for 5 milliarder kroner. Beskæftigelsesfradraget skal hæves, og det er her, størstedelen af pengene skal bruges.Der er allerede fundet en ny dato for ny dato for Troels Lund Poulsens besøg på Bornholm – nemlig den 27. november.

Troels Lund Poulsen er lige nu den eneste kandidat til at blive ny formand for Venstre, som vælger ny formand på landsmødet i Herning den 18.–19. november i Herning.

