Tre mænd sigtet: Politiet fandt kokain og våben

Tre mænd blev sigtet efter at Østjyllands politi torsdag fandt både våben og kokain under en ransagning i Randers. Det oplyser politiet i deres døgnrapport.

Torsdag aften klokken 23.52 blev politiet opmærksomme på tre mistænksomme mænd. De to 20-årige samt den 29-årige holdt i to biler ved en garage i Randers NØ. Da Østjyllands politis specialpatrulje dukkede op, skyndte den ene af de 20-årige mænd sig at lukke og låse garageporten. han nægtede at fortælle, hvad der var inde i garagen og ville heller ikke aflevere nøglerne.

Han virkede, ifølge politiet, nervøs og påvirket af stoffer, og da betjentene kropsvisiterede manden, fandt de adskillige tusinde kroner i kontanter. Den ene politimand fik fat i nøglen til garageporten og fandt hurtigt nogle salgsposer med kokain, flere tomme poser og en digital vægt. headtopics.com

Betjentene ransagede bilerne og fandt både en kniv og peberspray, der ligesom kokainen og pengene blev beslaglagt. De tre mænd blev anholdt på stedet og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg. Den ene 20-årige blev også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Da politiet ransagede de tre mænds boliger blev der fundet en signalpistol hjemme hos den ene af de to 20-årige. Det blev han også sigtet for.

