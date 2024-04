Transportsektoren i Europa drøftes på uformelt møde

Transportsektoren i Europa står over for store udfordringer i forhold til bæredygtighed og klima. EU's transportministre mødes til et uformelt møde for at drøfte disse udfordringer. Der vil også være fokus på teknologiske løsninger og innovation inden for transportsektoren.

Deltagerne vil diskutere mulighederne for at reducere CO2-udledningen og fremme grøn transport. Mødet vil også omfatte drøftelser omkring infrastruktur og digitalisering af transportsektoren.

Transport Europa Udfordringer Bæredygtighed Klima Teknologiske Løsninger Innovation

