Traditionel grillfest til støtte for Arbejderen

Den traditionsrige grillfest i Roskilde til støtte for Arbejderen finder sted lørdag den 12. august klokken 17 hos Ingrid og Svend Erik i Haveforeningen Roars Gave 15 i Roskilde.Vi starter klokken 17 med at hilse på hinanden og drikke et glas bobler med snack. Herefter bliver der serveret marineret kalkunfilet med diverse salater efterfulgt af dessert og kaffe. Prisen for alt dette inklusiv et par genstand til maden er 150 kroner.

Per Aabel synger og spiller lidt. Og vi får besøg af Arbejderens redaktør Anders Sørensen, der holder festtalen.Deltagerne opfordres til at tage en lille gave med til lotteriet eller kurven.Kan du lide, hvad du læser?

