Tour de France ruten for næste år offentliggjort

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt.

politianmeldt.Onsdag blev rygter vekslet til realiteter, da ruten til næste års udgave af Tour de France blev offentliggjort. Jonas Vingegaard var på plads ved præsentationen i Paris, og dette års vinder kunne lide, hvad han så. Danskeren blev således forkælet med flere voldsomme bjergetaper, højdemeter i hobetal og dobbelt op på enkeltstarter.Abonnementet fortsætter herefter til 79 kr./md.119 kr

: