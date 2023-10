Pierre-Emile Højbjerg fik den sidste halve times tid, da Tottenham fortsatte den forrygende start på sæsonen i Premier League.

Fredag vandt ligaens førerhold 2-1 ude over London-rivalerne Crystal Palace, som havde Joachim Andersen med i hele kampen. Australske Ange Postecoglou har fået sit Tottenham-hold til at præstere fremragende i denne sæson. Holdet er som det eneste ubesejret i sæsonen og havde vundet syv af de første ni kampe.

Fredag kom den ottende i hus, og det bringer holdet op på 26 point for ti kampe. Manchester City og Arsenal følger efter med 21 point for ni kampe. Selv om de hvidblusede favoritter havde bolden meget kampen igennem mod Joachim Andersens hold, gik der lang tid, før det lykkedes at få hul på bylden. headtopics.com

Man måtte endda have lidt hjælp fra hjemmeholdet. Højrebacken Joel Ward var uheldig at blive noteret for et selvmål otte minutter efter pausen. Eftersom holdet kun havde scoret et enkelt mål i de seneste fire kampe - faktisk Joachim Andersens træffer i 1-0-sejren over Manchester United - så det godt ud for gæsterne.

Det blev endnu bedre efter 66 minutter, da den formstærke Tottenham-topscorer Son Heung-min fordoblede føringen med sit ottende ligamål i sæsonen. Det lykkedes Crystal Palace at få reduceret i overtiden, da Jordan Ayew flot klappede bolden ind efter tvivlsomt forsvarsspil af Pedro Porro. Tottenham holdt dog hjem. headtopics.com

EkstraBladet »

