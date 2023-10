Topsoe bygger fabrik til produktion af elektrolyseceller til brintproduktion

I den sydøstlige udkant af Herning er Topsoe ved at bygge en fabrik. Når den står klar i 2025, vil 150 ansatte hvert år producere elektrolyseceller til brintproduktion med en effekt på 500 MW.

For et trykbærende rør må altså gælde, at vægt skalerer med rørdiameteren i anden potens - ganske som tværsnitsarealet.

Du forsøger at sparke en åben dør ind. Både Pyrolyse og forgasning af biomasse, vil blive en integreret del af systemet, fordi der skal være nogle hensigtsmæssige kulstofkilder. På denne måde kan man minimere behovet for tilskud til især sådan samtidig jordforbedrende deponering af biokoks, idet de biokoks-modtagende landmænd/CO2e-deponerigstilskuddet primært vil skulle betale for kraftvarmeværkernes mistede brændværdi og dvs. det tilsvarende behov for indkøb af ekstra biomasse. headtopics.com

Jeg er ikke i tvivl om, at totalomkostningen pr. transporteret enhed bliver mindre med større rørdiameter. Men nu var det jo rørvægten pr. transporteret enhed, du udtalte dig om. Og den må ligge ret fast.

Der er naturligvis mange parametre i det tal (tryktab, pumpebehov, tætninger, materialepris, nedgravning, tilladelser, forskellen på capex og opex osv), men blandt venner viser tallene, at 36" røret"kun" er omkring 60% dyrere end 16" røret. headtopics.com

Så nej, skal vi have en masse brint til Tyskland, er det klart billigere og smartere, at producere den lokalt i Danmark og så transportere brinten til Tyskland i rør. Derimod kan det ikke betale sig at lave et meget fintmasket gasnet: Til nærtransport af små energimængder, er elnettet smartest.