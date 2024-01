Topfigur i Konservativ Ungdom involveret i medlemsfusk

I dag kan B.T. afsløre, at en af topfigurerne i Konservativ Ungdom selv har medvirket til medlemsfusk i 2020. Der er tale om nuværende landssekretær Thomas Bøgh Rasmussen, der i dag har en central rolle i ungdomspartiet, når der skal søges om milliontilskud fra tipsmidlerne på baggrund af medlemstal og lokalforeninger. Det er blandt andre ham, der er med til at sikre, at alle oplysninger er korrekte.

Nu afslører en række Facebook-beskeder, hvordan Thomas Bøgh Rasmussen i 2020 fik en bekendt meldt ind i Konservativ Ungdom som såkaldt spøgelsesmedlem ved at betale for personens kontingent. Alt sammen for at vinde en studietur til udlandet i en af ungdomspartiets hvervekonkurrencer, der handler om at skaffe nye medlemmer.





Formand for Konservativ Ungdom belastes af fusk med medlemstalletKonservativ Ungdoms formand, Christian Holst Vigilius, har puttet med sandheden i sagen om fusk med ungdomspartiets medlemstal. Dermed sås der tvivl om formandens troværdighed i den sprængfarlige sag, hvor ungdomspartiet har søgt om milliontilskud fra tipsmidlerne på delvist falsk grundlag.

