Toiletlukninger sparer kommunen for en million kroner

Toiletlukninger ne vil spare kommunen for en million kroner. Men beslutningen har mødt massiv kritik fra borgere på blandt andet Facebook. - Beslutningen er taget. Vi har lavet et budget for 2024, hvor vi skal finde penge til økonomien. Og finder vi dem ikke her, så skal udvalget finde dem et andet sted, og det kan vi ikke, siger formanden for kommunens Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, Jens Kr. Yde (K).

I stedet mener han, at kommunen skal blive bedre til at markedsføre sin app, som viser et kort over, hvor alle kommunens offentlige toiletter befinder sig. - Vi skal have justeret vores app, så den er opdateret, og så skal vi markedsføre den meget bedre. Det emne har jeg tænkt mig at tage op på vores næste udvalgsmøde, siger Jens Kr. Yde.HKScan har indført den nye type bedøvelse for at forbedre dyrevelfærden de kyllinger, der blandt andet bliver solgt under mærket Ros

Toiletlukninger Kommunen Besparelser Kritik App Markedsføring

