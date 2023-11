Tocifret antal bilister sigtet: Nu kommer politi med opfordring

- På den ene side er det naturligvis positivt, at vi får hold i alle disse ulovlige knallerter, men på den anden side er det jo beskæmmende, at vi ud af 15 standsede knallerter kan uddele så mange sigtelser, konstaterer leder af færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi, politikommissær Torben Arendrup. Det var i tidsrummet mellem klokken 14.00 og 22.

Til trods for det dårlige vejr blev 15 knallerter standset, hvoraf 10 blev sigtet med betinget frakendelse. Derudover blev én person sigtet for at køre for stærkt og én person blev sigtet for at tale i telefon.

I alt seks af personerne manglede forsikringsbevis på knallerten. Derfor kommer politikommissæren også med en opfordring til forældre, der har unge mennesker, som kører knallert. De fem knallerter, der blev skønnet så ulovlige, at de blev beslaglagt kan føre til yderligere sigtelser, og derfor kendes det endelige antal sigtelser først, når resultaterne af de endelige undersøgelser foreligger.

