To tredjedele blev skåret af Elgigantens overskud i kriseår

Nedgangen er primært et resultat af, at kunderne er blevet ramt af stigende inflation og høje renter i perioden.

- Salget af forbrugerelektronik er faldet igennem hele 2022, og dette er også den forventede udvikling for markedet i 2023, skriver Elgiganten i sit regnskab: - Kombinationen af stigende inflation, højere renter og krigen i Ukraine har ramt de danske husholdninger, og der konstateres en afmatning i forbruget, hvor markedet for forbrugerelektronik er hårdt ramt.

Elgiganten omsatte for 6,37 milliarder kroner i perioden. Det er et fald på cirka 700 millioner kroner fra året forinden. Nedgangen i omsætning afspejler sig dog stort set i en tilsvarende nedgang i markedet. Derfor fastholder Elgiganten sin position som markedets førende aktør. headtopics.com

- Resultatet anses for tilfredsstillende i betragtning af den hidtil usete modvind, som hele markedet og branchen blev ramt af, lyder det i regnskabet.Det forventes, at forbrugerne kommer til at købe færre og billigere varer.

Elgiganten har i løbet af regnskabsåret udvidet med et nyt varehus i Ringsted. Derudover er nye butikker åbnet i Kalundborg, Thisted og Haderslev.I indeværende regnskabsår er det planen af åbne fire nye varehuse. Det er varehuse"som alle opføres på attraktive beliggenheder i større danske byer", lyder det.

