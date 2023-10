To nye batterianlæg i England og Skotland

netop meldt ud om to nye systemer, der er sat i drift. Det drejer sig om et 99MW/198MWh-anlæg i England og et 49,5MW/99MWh-anlæg i Skotland.

Frem mod 2030 vil antallet af store og små batteriparker, der er koblet til elnettet, stige kraftigt, viser en rapporter fra de to analyseinstitutterBloombergNEF forventer en samlet kapacitet på 1,877 TWh i 2030. Det er en voldsom forøgelse af kapaciteten sammenlignet med tilsvarende rapporter fra 2022, hvor det var forventet, at der vil være 1,12 TWh installeret i 2030.

BloombergNEF forventer, at en årlig stigning på 34 procent for udbygningen med batterilagre. Heraf vil 47 procent af udbygningen ske i Asien.I tallene for 2030 er der ikke medtaget pumpe-lagre, altså vandkraftværker, der kan pumpe vand op i et reservoir, for derefter at kunne bruge vandet senere til elproduktion.DNV har spurgt en række eksperter på området, hvilke teknologier, de forventer, vil være mest efterspurgt i de kommende år til energilagre. headtopics.com

Men nu er det, ifølge BloombergNEF forventningen, at 47 procent af væksten frem mod 2030 vil ske i Asien med Kina som spydspids. Nye kinesiske strategiplaner og reformer har da også fået BloombergNEF til at opskrive forventningerne til batterilagre i Kina med 86 procent frem mod 2030.

Det har tidligere været en tommelfingerregel, at batterilagre kunne give den største indtjening ved at udveksle energi med elnettet inden for et tidsrum på få sekunder og op til et par timer. Hvis energien skal lagres i længere tid, bliver litiumionbatterier for dyre. headtopics.com

