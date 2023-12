To mænd stjal fyrværkeri fra salgssted

Politiet er i øjeblikket på jagt efter to mænd, der natten til 1. juledag slap væk med en hel del fyrværkeri fra et salgssted. Med en vinkelsliber har man skåret et større hul i siden af en container, og herfra har man kunnet række ind og tage nogle kasser ud med fyrværkeri, siger han. En videoovervågning viser ifølge vagtchefen, at de formodede gerningsmænd med en bil og en trailer ankom mellem klokken 1.30 og 02.00 til salgsstedet på Heimdalsvej i Bjerringbro, der ellers først åbner den 27.

december. Hvor meget fyrværkeri mændene kom afsted med, er endnu ikke opgjort, men de er ifølge vagtchefen kommet afsted med en del forskelligt fyrværkeri. Thyborøn-Agger Færgens første afgang denne dag er dermed i første omgang udsat til klokken 12, mens det endnu er uvist, hvornår Venø Færgen vil genoptage sejladse





