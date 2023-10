To biler kørt sammen i Limfjordstunnelen - person lettere tilskadekommen

Foto: Per Frank Paulsen / TV2 NordFredag middag er der sket et færdselsuheld i Limfjordstunnelen i nordlig retning. To personbiler har ramt hinanden, og de holder i et spor.

En person er lettere tilskadekommen, og politi og redning er på stedet. Lige nu køres trafikken i et spor, og det kan skabe kødannelse.

